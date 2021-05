Caos viabilità nel levante savonese, Bozzano (Cambiamo!): "Istituire subito un tavolo tecnico"

"Così avanti non si va. Ragionamenti ulteriori ce ne stanno davvero pochi. Sta per iniziare un nuovo fine settimana e tutti nel levante savonese siamo già pronti ad affrontare giorni di passione, tra incolonnamenti chilometrici e tempi di percorrenza inaccettabili". Cosi commenta in una nota il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano.

"Serve istituire subito un tavolo con Anas e tutti gli enti coinvolti per affrontare due temi importanti: trovare una soluzione per il blocco sulla via Aurelia all’altezza del rio Santa Brigida a Celle Ligure, cercando di far coesistere l’immutabilità dello stato dei luoghi per la causa di accertamento tecnico preventivo, radicata presso il tribunale di Savona, con lo sblocco della viabilità in quel punto; stabilire che su questo stesso tratto nei fine settimana, dal venerdì al lunedì successivo, non possano essere installati cantieri stradali che impongano l’uso di semafori".

"Bisogna intervenire subito, sennò altro che stagione turistica. Proprio con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla situazione nei giorni scorsi ho scritto a tutti i soggetti interessati, ammesso e non concesso che scrivere ancora serva. Non ho ancora ricevuto risposta, ma ho già pronta la prossima mossa" conclude Bozzano.