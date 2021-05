Possibile riduzione pediatria Santa Corona, Sansa: "La Regione non si occupa dei giovani e della salute"

"Pietra ligure era un ospedale d'eccellenza in cui andavano a curarsi da tutta Italia. Da anni, ormai, stiamo assistendo al suo smantellamento. La presunta riduzione del reparto di pediatria sembrerebbe andare in questa direzione. Questo si inserisce in una zona, quella di Savona, in grande difficoltà" commenta il consigliere Ferruccio Sansa sulla notizia del rischio chiusura della pediatria di Pietra Ligure.

"Nel Ponente ci sono riduzioni del servizio sanitario e ci sono valli intorno che hanno bisogno di sanità d'eccellenza. Questo tipo di gestione della sanità colpisce anche i più piccoli e fragili: le questioni delle nascite e della pediatria non possono essere centrate tutte sul Gaslini. Questa visione della cura dei bambini denota come la Regione non si occupi in realtà dei giovani".

"La propaganda contrasta con le azioni concrete che vanno in direzione opposta. In questo contesto si inseriscono anche i 200 giorni dalla chiusura del punto nascite di Santa Corona. Chiediamo una risposta su questi temi; noi come Lista Sansa continueremo a lavorare e a vigilare" conclude Sansa.