Struttura di missione in supporto al servizio sanitario regionale: sarà Giuseppe Profiti il coordinatore

Giuseppe Profiti è il coordinatore della Struttura di missione che per i prossimi tre anni svolgerà un compito di supporto del sistema sanitario e sociosanitario ligure.

Oggi la Giunta regionale, su proposta del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, ha dato via libera alla nascita della Struttura e all’attribuzione dell’incarico di coordinatore a Profiti, prendendo atto dell’esito della procedura di selezione realizzata da un’apposita commissione giudicatrice.

Componenti della struttura saranno anche Francesco Quaglia, direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Claudia Morich, direttore della Direzione centrale Finanza Bilancio e Controlli e Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione Centrale Organizzazione.

“La sanità ligure ha dato straordinaria prova di sé - osserva il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - durante tutto il difficilissimo periodo della pandemia che oggi, finalmente, stiamo superando grazie alla campagna vaccinale resa possibile, ancora una volta, grazie al lavoro e all’impegno di tutti i nostri professionisti. In questa fase il nostro sistema sanitario si stanno riorganizzando per recuperare le prestazioni sospese o rimandate a causa della pandemia e, in vista anche dell’arrivo delle risorse europee, la Liguria vuole essere pronta ad affrontare al meglio questa sfida”.