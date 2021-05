Vaccino anti-covid per gli over 18: il 31 maggio scatta una seconda sessione di prenotazioni

Grande risultato anche nella nostra provincia per la vaccinazione covid-19 per la fascia di età over 18; in pochissimo tempo esaurite le oltre 1500 disponibilità.

Il 31 maggio alle ore 23 attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it si aprirà una seconda sessione di prenotazioni con oltre 7000 dosi di vaccini a vettore virale, tra AstraZeneca e Johnson&Johnson, per le persone tra i 18 e i 60 anni.

In questi giorni ASL2, in accordo con Alisa, ha definito un piano di vaccinazione, che prevede la somministrazione, anche in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, nelle giornate previste da martedì 1 giugno a venerdì 18, nelle sedi vaccinali dei Medici di Famiglia e presso l’hub del Palacrociere di Savona.

L’attività di vaccinazione per questa fascia di popolazione viaggia parallela alla somministrazione delle seconde dosi di vaccino, che nella sola settimana del 7 giugno prevede 3090 richiami.