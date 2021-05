I vantaggi di pulire con il mocio rotante

Le pulizie domestiche rappresentano, per la maggior parte delle persone, una delle attività più stressanti e faticose. Chi può trovare piacere a lavare i pavimenti o a svolgere altre attività simili tutti i giorni? Oggi la tecnologia è intervenuta in questo campo con strumenti molto innovativi, che permettono di risparmiare tempo e fatica nelle pulizie domestiche.

Tra i mezzi più utili e funzionali in tal senso figura sicuramente il mocio rotante: uno strumento che aiuta a semplificare le pulizie domestiche grazie alle funzioni innovative e semplici da usare. Di seguito verranno indicati i principali vantaggi di questo utile strumento di pulizia.

Cos'è il mocio rotante? Quali sono i vantaggi di questo strumento?

Il mocio rotante è un'evoluzione del tradizionale straccio per pavimenti. Coloro che svolgono le pulizie domestiche per lavoro, o che desiderano investire meno tempo e fatica in questa attività, troveranno nel mocio rotante uno dei migliori alleati, perché si caratterizza per la maneggevolezza, la semplicità e la comodità d'uso.

Chi utilizza questo strumento, infatti, può pulire i pavimenti senza bagnarsi le mani, chinarsi o assumere posture scorrette, grazie all'estrema funzionalità dell'asse del mocio. Si tratta di un oggetto estremamente versatile, e per questo si può usare su qualsiasi pavimento senza il rischio di graffiarlo (può essere passato persino sul parquet o sul laminato). Grazie alla sua speciale conformazione, il mocio rotante aiuta a prevenire i fastidiosi problemi fisici che possono scaturire da una continuata postura scorretta. Un vero toccasana per coloro che soffrono di mal di schiena o svolgono le pulizie per mestiere.

La comodità dello strumento deriva anche dal fatto che, a differenza di altre soluzioni non rotanti, permette di evitare la fase della "strizzatura manuale" del mocio nel secchio, cosa invece necessaria per altre tipologie di modelli. Sul mercato si trovano diverse varianti, bisogna solo scegliere quella più adeguata alle proprie esigenze personali.

Quali tipologie di mocio rotante si trovano in commercio?

In commercio si trovano molte tipologie di questo prodotto, anche se è comunque possibile distinguere tra i seguenti modelli:

Mocio rotante con pedale : permette di avviare la funzione di rotazione, con una semplice pressione sulla leva posizionata in basso nel secchio. Si tratta di una delle migliori soluzioni, non solo per il costo, ma soprattutto per il materiale di utilizzo, la microfibra , particolarmente adatta ai pavimenti delicati.

: permette di avviare la funzione di rotazione, con una semplice pressione sulla leva posizionata in basso nel secchio. Si tratta di una delle migliori soluzioni, non solo per il costo, ma soprattutto per il materiale di utilizzo, la , particolarmente adatta ai pavimenti delicati. Mocio rotante elettrico : si distingue per l'elevata comodità, perché permette di compiere agilmente qualsiasi operazione data in automatico: sia la strizzatura del panno che la "spruzzatura" del detergente. Per attivare questa funzione innovativa, basta premere i comandi sull'attrezzo e il mocio farà tutto il resto autonomamente. Rispetto alle alternative classiche, il mocio rotante è sempre da preferire, non solo perché il primo non esegue una fase di strizzatura efficace (lasciando lo straccio molto bagnato), ma soprattutto perché può essere molto stressante a livello di schiena, articolazioni e ginocchia.

: si distingue per l'elevata comodità, perché permette di compiere agilmente qualsiasi operazione data in automatico: sia la strizzatura del panno che la "spruzzatura" del detergente. Per attivare questa funzione innovativa, basta premere i comandi sull'attrezzo e il mocio farà tutto il resto autonomamente. Rispetto alle alternative classiche, il mocio rotante è sempre da preferire, non solo perché il primo non esegue una fase di strizzatura efficace (lasciando lo straccio molto bagnato), ma soprattutto perché può essere molto stressante a livello di schiena, articolazioni e ginocchia. Mocio rotante senza pedale: per coloro che preferiscono la semplicità, è uno strumento classico, più semplice e basilare. Tutti i modelli sono caratterizzati da durevolezza e qualità dei materiali, anche se il panno tende a rovinarsi nel tempo e dovrà dunque periodicamente cambiarsi.

Come scegliere il miglior mocio rotante

Per scegliere il miglior mocio rotante bisogna considerare le proprie esigenze personali. L'efficacia di questo strumento dipende dalle diverse tipologie di accessori presenti nella confezione, anche se tutti i modelli sono semplici da usare. Gli accessori di cui tenere conto nell'acquisto sono i seguenti:

- bastone telescopico;

- bastone divisibile;

- mocio rotabile a 360°;

- la grandezza del secchio, che va dai 10 ai 15 litri;

- secchio con rotelle.

Il bastone telescopico è l’elemento più importante di un mocio rotante, perché permette di definire la necessaria lunghezza del manico in base alle esigenze di pulizia. Grazie a questa caratteristica, è possibile raggiungere i punti più difficili da pulire, senza difficoltà.

I modelli che hanno il bastone divisibile sono molto utili per coloro che hanno poco spazio in casa, potendolo conservare in un angolo dopo averlo richiuso. Un mocio rotante di questo genere, dopo l'uso, può essere riposto in un armadio e persino in un cassetto, non ingombra e prende pochissimo spazio.

Bisogna poi tenere conto che alcuni modelli dispongono del mocio rotabile fino a 360°, nel senso che la testa dell'attrezzo può essere rotata completamente su se stessa (un grande vantaggio che permette di raggiungere con facilità qualsiasi angolo della casa, ad esempio sotto i mobili o i letti, punti difficilmente raggiungibili con gli strumenti di pulizia classica).

Per quanto riguarda il secchio con rotelle, infine, la presenza di queste ultime permettono di spostare il secchio da un angolo all'altro con estrema semplicità, senza compiere alcuno sforzo sulla schiena o sulle braccia.