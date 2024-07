Due aggressioni nella notte e superlavoro delle ambulanze per il soccorso a giovani ubriachi

Sono in corso le indagini su un giovane di 24 anni che nella notte è stato aggredito ad Alassio, nella zona di via Leonardo da Vinci. Una secondo aggressione, verso le 5,30 del mattino, ha avuto luogo a Varazze sull'Aurelia, vittima un giovane di 18 anni.

Nell'aggressione , avvenuta intorno all'una e mezza, il giovane è stato colpito al cranio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alassio e la croce Bianca di Finale Ligure. Il giovane è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

La nottata appena trascorsa ha visto anche impegnate le pubbliche assistenze del territorio per interventi di soccorso a che hanno abusato di sostanze alcoliche.

Quattro i casi di intossicazione etilica con trasporto al pronto soccorso, di cui due in codice giallo. Una ad Andora con trasporto in codice giallo al Pronto soccorso del Santa Corona, una ad Alassio (coinvolta una persona di 18 anni in codice verde al Santa Corona), una donna di 35 anni ad Albissola (in codice verde al pronto soccorso del San Paolo) e un ragazzo di 20 anni a Laigueglia trasportato in codice giallo al pronto del Santa Corona.