Punto Nascite del Santa Corona: 29 candidature per i 6 posti da ginecologo

Per quanto riguarda il pronto soccorso pediatrico, che sempre per carenza di medici rischia la riduzione della propria attività da 24 a 12 ore, l'azienda sanitaria è al lavoro per reperire nuovo personale: "Siamo al lavoro per stringere rapporti sia con il Gaslini che con l'università per poi scorrere le graduatorie e fare concorsi per evitare che ci siano ripercussioni sul servizio" le dichiarazioni che direttore di Asl2 Marco Damonte Prioli ha rilasciato nei giorni scorsi alla nostra testata.