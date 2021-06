Ospedale San Paolo come presidio cittadino, Caprioglio risponde ad Arboscello: "Mi sono dimostrata attenta, cosa che non era accaduta con le gestioni Pd"

"Mi stupiscono le dichiarazioni di Arboscello in cui si dichiara rammaricato per il mio silenzio. Come ha ben potuto verificare nel corso di questi anni ho preso posizione netta e chiara per supportare il nostro ospedale San Paolo, prendendo iniziative che hanno coinvolto altri Sindaci del comprensorio".

A rispondere al consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello Ilaria Caprioglio che era intervenuto in merito alle dichiarazioni del presidente Giovanni Toti durante l'incontro avvenuto lunedì tra i sindaci della Val Bormida, i sindacati e comitato sulla salute per parlare del nosocomio di San Giuseppe, il quale aveva specificato che l'ospedale San Paolo "sarà il presidio cittadino di Savona". Parole che hanno fatto preoccupare le istituzioni.

"Mi sono spesa in prima persona per mantenere un'eccellenza come il reparto di chirurgia della mano o per ottenere l'acquisto dell'angiografo, solo per citare alcune azioni concrete. Da ultimo ho, recentemente, attenzionato il Presidente della Regione sulla necessità del centro ictus. Credo di essere stata un sindaco attento, attraverso azioni concrete, al nostro ospedale; cosa che non era accaduta nelle precedenti amministrazioni targate PD" ha continuato la prima cittadina del comune della Torretta.

"Il Consigliere Arboscello, quando era Sindaco di Bergeggi, mi è stato accanto in alcune di queste iniziative non comprendo, quindi, adesso l'attacco, a meno che le sue dichiarazioni siano dettate dall'imminente campagna elettorale. Nel qual caso il PD dimostra di anteporre a diritti fondamentali come quelli della salute una mera strumentalizzazione politica" ha concluso Caprioglio.