Ci sarà un Ron in più nel pomeriggio di Radio Onda Ligure 101

L'intervista sarà l'occasione per presentare il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste” firmato dallo stesso RON e da Guido Morra (autore di testi entrati nell’immaginario della gente, come I migliori anni della nostra vita, Storie di tutti i giorni, Che Fantastica storia è la vita) e che anticipa il nuovo album di inediti (in uscita per la fine di quest’anno).

L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.