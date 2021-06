Perché i siti di incontri hanno avuto tanto successo durante la pandemia?

Cerchiamo di capire come e perchè i siti di incontri abbiano riscosso tanto successo in un periodo come quello della pandemia. Dopo la didattica a distanza, i siti di scommesse, le chat di cucina e così via, un altro settore online che ha preso a far parte della vita di molti italiani in modo preponderante è stato quello dei siti di dating online. Ma come mai questo fenomeno si è manifestato proprio durante il periodo di restrizioni e di lockdown?

Forse è indubbio che la causa di questo aumento vertiginoso di ricerca di contatti in rete sia dovuto proprio alla pandemia, sta di fatto che l'uso smodato di PC, smartphone e tablet abbia comunque permesso di accellerare il processo di proliferazione dei siti di dating online. In Italia di piccoli siti di incontro se ne contano almeno un migliaio, ma solo quelli più famosi riscontrano un notevole successo. Tra questi ci sono sicuramente quelli dedicati agli incontri con escort, oppure quelli per single in cerca di una nuova compagna/compagno e non da ultimi quelli per incontri con solo trans.

Però, per vincere l'iniziale atteggiamento di diffidenza nei confronti di queste piattaforme e trovare quella ideale per le proprie esigenze, è importante documentarsi. Infatti, leggere le recensioni degli utenti già iscritti ad un sito di incontri è il modo migliore per farsi un'idea di quello che la piattaforma offre e soprattutto per capire se risponda alle vostre esigenze.