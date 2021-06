Stop a Johnson&Johnson agli under 60, nell'open day del 13 giugno al Palacrociere di Savona verrà somministrato Moderna

Stop in Liguria alla somministrazione del vaccino Johnson&Johnson agli under 60.

Alisa, recepito il verbale del CTS di venerdì 11 giugno, ha immediatamente inviato a tutte le Aziende sociosanitarie e ospedali della Liguria l'indicazione per l’impiego del vaccino Johnson esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni.

Tutte le persone under 60 che avevano in programma la somministrazione del vaccino Johnson, manterranno l’appuntamento ma saranno vaccinate con un prodotto mRNA.

A seguito proprio delle ultime disposizioni del CTS sulla tipologia di vaccino da somministrare in base alle fasce di età, con AstraZeneca e Johnson&Johnson ormai dedicate ai soli ultra sessantenni, e di concerto con Alisa ci sarà un cambiamento di programma per la giornata di vaccinazioni che Asl2 ha in programma per domani, domenica 13 giugno, al PalaCrociere di Savona.

Chi aveva prenotato una inoculazione durante l'ultimo open day riceverà il vaccino mRna Moderna. Rimangono invariate data e ora delle prenotazioni.