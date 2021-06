Finale, un nuovo dono alla comunità nel nome di Giuliano Perissuti: inaugurato un defibrillatore alle Manie

Non ha dimenticato il "suo" Giuliano Perissuti, socio fondatore dell'AIB Protezione Civile locale, la comunità di Finale. E Giuliano continuerà anche da lassù a vigilare sui finalesi e non solo così come ha sempre fatto: salvando vite.

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 64esimo compleanno i volontari dell'Antincendio, in collaborazione con gli organizzatori della “24h of Finale” e della Parrocchia N.S. Assunta e San Giacomo di Finalpia, hanno inaugurato alle Manie, nei pressi del ristorante Ferrin, un defibrillatore semiautomatico a disposizione della comunità.

"E' un progetto nato da un'idea di diversi anni fa - ha spiegato durante la cerimonia il segretario dell'AIB Protezione Civile, Mauro Griffo - condiviso con l’amico Giuliano, in quanto abbiamo sempre creduto che in una località come Le Manie, difficilmente raggiungibile in tempi brevissimi dai mezzi di soccorso, fosse necessario un defibrillatore, considerato anche la numerosa affluenza di persone che praticano sport".

Dal concepimento dell'idea però sono stati diversi gli accadimenti, non per ultima la pandemia che, come in molti altri casi, ha stoppato o posticipato diversi eventi: "E' un qualcosa a cui Giuliano teneva, ed è un regalo per lui ma anche per tutta la comunità, a cui lui teneva tanto. Questa è una testimonianza di quello che lui ha fatto, ci ha insegnato e ciò che noi continuiamo a fare con una sua spinta" ha aggiunto Mauro Griffo.

"Emozionante è non solo il ricordo di Giuliano ma l'essere qui presenti, in questi luoghi dove si è creata una rete incredibile e unica tra entità. Ricordare un amico che non c'è più con una iniziativa del genere va nella direzione voluta" hanno spiegato gli organizzatori della gara ciclistica con la memoria tornata a tre anni or sono, quando un atleta perse la vita sui sentieri delle Manie.

"Giuliano è stato, è e sarà sempre motore di idee. Questo presidio lo rappresenta molto bene perché sarà sempre presente nel momento del bisogno, com'era lui" ha aggiunto il vicesindaco di Finale, Andrea Guzzi, senza dimenticare l'importante opera di formazione delle nuove generazioni portate avanti nella sua vita da Perissuti insieme all'Amministrazione e alle tante associazioni finalesi.