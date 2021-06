Speciale elezioni Savona |

Savona 2021, Costa (Noi con l'Italia): "Schirru lo incontreremo. Santi? Sempre sostenuto che può essere un buon sindaco"

Con prepotenza il nome dell'ex chirurgo del San Paolo diventa il primo nome come possibile candidato del centrodestra. Ci sarà da capire che ruolo l'assessore ai lavori pubblici avrà nelle amministrative

"C'è la proposta di questo medico in pensione, noi lo incontreremo e ad oggi è un'ipotesi per poter trovare una condivisione". Il Sottosegretario alla Salute, esponente di Noi con l'Italia, Andrea Costa, a margine del convegno sul Priamar organizzato dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, è intervenuto sulle prossime elezioni comunali di Savona e dopo gli spifferi fuori usciti dal vertice di ieri tra il presidente Toti e i vertici regionali di Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia e Liguria Popolare e la decisione di non ricandidarsi del sindaco uscente Ilaria Caprioglio, il nome dell'ex primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo di Savona Angelo Schirru è con prepotenza in cima alla lista come papabile candidato primo cittadino. "Siamo pronti come Savona Popolare a portare il nostro contributo all'interno della coalizione come 5 anni fa - ha continuato Costa - Ad oggi non c'è un candidato specifico, ma ci confronteremo". Come anticipato dalla nostra redazione (leggi QUI) lo scorso 21 maggio l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha avuto un incontro con il Sottosegretario e da lì pare stia stata partorita la proposta, nel caso in cui non si trovasse una quadra su un candidato condiviso nel centrodestra, di far correre il recordman di preferenze da solo in una lista civico-politica. "Santi? C'è un dialogo, ho sempre sostenuto che può essere un buon sindaco di Savona" ha concluso l'esponente di Noi con l'Italia".

Luciano Parodi

