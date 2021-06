Politica |

Savona 2021, Pietro Santi sarà il capolista di Cambiamo alle comunali. Toti: "Guardiamo al futuro e lavoriamo per 5 anni di crescita"

Il recordman di preferenze alle amministrative del 2016 entra a far parte della squadra del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru

"Pietro Santi sarà il nostro capolista a Savona nella Lista Toti, al fianco del candidato sindaco Angelo Schirru. E ora guardiamo al futuro e lavoriamo per 5 anni di crescita. Avanti insieme". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti che ha così trovato una quadra dopo l'incontro di questo pomeriggio con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Savona. Negli ultimi mesi il nome del recordman di preferenze alle comunali del 2016 (furono 779) è circolato a più riprese: da una sua candidatura a sindaco in solitaria, passando per l'appoggio a Ilaria Caprioglio quando ancora era stata ventilata la sua riproposizione per il secondo mandato e infine per ultimo la richiesta della Lega e l'incontro con il Sottosegretario alla salute Andrea Costa che gli aveva proposto la candidatura con Liguria Popolare. Il suo diktat per potersi presentare alle comunali con la coalizione di centrodestra era poter avere, in caso di vittoria alle amministrative, il ruolo di vicesindaco e che all'interno della futura giunta siano presenti solo assessori di Savona. L'incontro con Toti di oggi sicuramente avrà chiarito alcuni aspetti e non è da escludere che gli possa essere stato proposto un ruolo importante nella prossima amministrazione.

Luciano Parodi

