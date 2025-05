Frana a Finale, l'Aurelia riaprirà appena installati i sensori. Berlangieri: "Al lavoro con la massima solerzia"

L'Aurelia a Capo San Donato, a Finale, riaprirà non appena verranno installati i sensori di movimento sulla porzione franosa, mentre il bypass sarà realizzato entro la settimana.

È quanto emerso dal continuo confronto tra Comune finalese e Anas, mentre sono in fase di conclusione i primari interventi per la messa in sicurezza del versante interessato dai lavori.

Le operazioni attualmente in corso sul terreno coinvolto dallo smottamento si avviano alla conclusione, che si dovrebbe avere entro la settimana corrente. Parallelamente, spiegano dal Comune, è già stata completata la tracciatura del percorso per la realizzazione del bypass viabile temporaneo lato mare nell'area compresa tra la galleria e l'ingresso del porto, i cui lavori richiederanno, verosimilmente, una sola giornata di intervento.

Per garantire la piena sicurezza del transito inoltre, secondo quanto stabilito con l'ente gestore della statale, ovvero Anas, si sta procedendo all’individuazione di una ditta specializzata che possa fornire e installare il sistema di monitoraggio continuo del versante attraverso sensori. Questo sarà collegato a un impianto semaforico: in caso di rilevamento di movimenti anomali, scatterà automaticamente il segnale rosso e la relativa interdizione al transito. Una volta installato questo sistema di monitoraggio, potrà riaprire a senso unico alternato la circolazione e potranno iniziare i lavori di consolidamento strutturale vero e proprio.

Nel frattempo, Anas ha disposto il rinnovo dell'ordinanza di chiusura della Ss1 Aurelia per ulteriori trenta giorni rispetto alla precedente scadenza fissata per il 29 aprile. La chiusura potrà essere revocata non appena saranno completate le opere previste e attivato il sistema di sorveglianza.

«Si sta lavorando con la massima solerzia per individuare una ditta che possa fornire i sensori di movimento, così da poter riaprire quanto prima l’Aurelia, anche se inizialmente a senso unico alternato - spiega il sindaco Berlangieri - In vista del ponte del 1° maggio, verranno inoltre rafforzati i controlli sulla chiusura della tratta: sarà predisposta una gestione più rigorosa con presidi sia dal lato Varigotti, per evitare manomissioni delle barriere, sia dal lato Castelletto, dove sarà garantita una presenza costante grazie ai volontari della Protezione Civile e dell'Associazione Carabinieri, in coordinamento con la Polizia Locale per eventuali urgenze».

«Inoltre, alla Prefettura è stato fatta richiesta di poter mantenere il fermo ai cantieri autostradali fino alla riapertura dell'Aurelia nella tratta interessata tra Finale e Spotorno, per la quale è stata reiterata la richiesta al Ministero di esentare gli utenti dal pagamento» chiosa il primo cittadino.