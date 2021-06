Savona, chiuso il ponte Ruffino in via precauzionale: verranno effettuate verifiche tecniche

Da questa mattina è stato chiuso il ponte Ruffino a Savona che collega il Prolungamento alle Fornaci per poter effettuare verifiche tecniche.

Una cittadina ha effettuato infatti una segnalazione ai vigili del fuoco per via delle vibrazioni del ponte. Immediato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che hanno transennato l'area in via precauzionale.