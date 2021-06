Nuova scuola dell'infanzia a Millesimo: un progetto avveniristico e ambizioso (FOTO e VIDEO)

Millesimo presenta la nuova scuola dell'infanzia: un progetto ambizioso e tecnologicamente avanzato che prevede il trasloco della sede all'interno del centro polifunzionale di piazza Pertini. La struttura avrà una superficie interna di circa 700 mq e uno spazio esterno pari a 300 mq.

Per la progettazione del nuovo asilo infantile comunale è stata utilizzata la massima accortezza per rendere gli spazi a misura di bambino: grande uso del legno per l'arredo, colori tenui e materiali tinta pastello per le pareti.

Il progetto prevede un sistema illumino-tecnico LED, nuovi sanitari e materiali tecnologici per i servizi. Una struttura esterna avveniristica come terza uscita di sicurezza che confluirà in uno spazio (sempre esteriore) completamente rivestito in gomma drenante. Nuovi giochi di ultima generazione e alberature per creare coni d’ombra. Inoltre è stato compreso lo spostamento dei giochi per i bambini ad uso pubblico nell'area adiacente alla costruzione.

La scuola potrà accogliere fino a 84 bambini nella massima sicurezza. Tutta la struttura sarà usufruibile all'inizio del nuovo anno scolastico fissato per il mese di settembre.