Crocifisso vandalizzato a Cosseria, Vaccarezza: "Grazie agli artigiani tornerà a splendere"

"Questa storia avrebbe bisogno di molto più spazio e molto più tempo di quello di un post, ma cercherò di rendere al meglio tutto il suo significato; questo per il suo valore spirituale, per il suo valore storico e per quanto questa storia è rimasta impressa nel cuore di tutti. Alla fine dello scorso mese di marzo, il Crocifisso ligneo sulle alture di Cosseria, ricordo degli italiani della Divisione Cosseria reduci di guerra, dispersi in Russia nel 1942, venne ritrovato semidistrutto, ferito alle braccia, al volto, forato al costato con conficcata una gamba mozzata. Le ferite furono inferte con un'accetta che creò numerose scalfitture nel legno".

A scriverlo, in una nota, è il consigliere regionale e capogruppo di "Cambiamo!", Angelo Vaccarezza.