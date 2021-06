Savona, Di Padova (Pd): "Dare il giusto valore alle associazioni e alle Società di Mutuo Soccorso"

"Dalla lettura incrociata del provvedimento con la tabella delle categorie tariffarie con il confronto di molte realtà savonesi abbiamo scoperto che la Giunta ha approvato la delibera escludendo dalle riduzioni le Associazioni registrate nella categoria 1 - prosegue Di Padova - Tra coloro i quali sono stati duramente colpiti dalle chiusure per la pandemia ci sono senza dubbio le Associazioni, i Circoli e le Società di Mutuo Soccorso molte delle quali con la riforma del Terzo settore sono state trasformate in APS. Rientrano quindi proprio in quella categoria che è stata esclusa. Ricordiamo che le Società di Mutuo Soccorso che effettuano attività di somministrazione reinvestono i proventi per attività di animazione e di sostegno nei confronti delle persone più sole e fragili. Queste sono state costrette alla chiusura fino ad aprile e solo con il decreto riaperture è stata introdotta nelle norme anti covid l'equiparazione tra Società di Mutuo Soccorso e attività commerciali equivalenti. Nel frattempo le spese e i mancati introiti hanno pesato fortemente sulla sopravvivenza della rete dei circoli e delle SMS, che rappresentano per la città di Savona davvero un fiore all'occhiello, esempio di risorsa sociale, solidale e culturale di grande rilievo".