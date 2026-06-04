Agricoltura, l'assessore Piana a Roma alla presentazione del rapporto annuale Agea

L'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana ha partecipato oggi a Roma, nella Tenuta Pantano Borghese, alla presentazione del secondo Report Annuale di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. All'evento hanno preso parte il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, i vertici dell'Agenzia e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo agricolo nazionale.

"La presentazione del secondo rapporto annuale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha rappresentato un’occasione molto importante di confronto con i vertici dell’Agenzia e il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida allo scopo di stringere sempre più forti relazioni tra la Regione Liguria, Ministero dell’Agricoltura e l’Agenzia erogatrice dei pagamenti in agricoltura; tutto ciò in un’ottica di collaborazione sinergica volta a tenere la Liguria al centro della scena, favorire i rapporti diretti con i partner istituzionali che consentono ricadute importanti per tutto il sistema agricolo ligure di cui noi siamo grandi sostenitori".

Nel corso della presentazione sono stati illustrati i risultati raggiunti da Agea nel 2025, anno in cui sono stati erogati oltre 10 miliardi di euro a sostegno del comparto agricolo, con una crescita del 24,8% rispetto all'anno precedente. Tra i temi affrontati anche l'innovazione digitale dei servizi, il rafforzamento degli strumenti di controllo e il sostegno alla competitività delle imprese agricole italiane. Particolarmente significativo il dato relativo allo sviluppo rurale, che registra un incremento superiore al 35% delle erogazioni a livello nazionale: risorse fondamentali anche per una regione come la Liguria, dove l'agricoltura svolge un ruolo essenziale nella tutela del territorio e nel presidio delle aree interne.