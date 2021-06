Criptovalute: guadagnarci è possibile?

C’è una sola risposta a questo: assolutamente che sì!

Guadagnare con le criptovalute è possibilissimo se si conoscono i giusti canali e le modalità per comprare e vendere. Può sembrare difficile ad un occhio poco allenato, ma per qualcuno davvero interessato, basterà imparare pochi e semplici trucchetti e sarà un gioco da ragazzi vedere i vostri risparmi moltiplicarsi con una facilità inaspettata.

Prima cosa: cosa sono le criptovalute?

Rispondiamo subito a questa domanda: una criptovaluta è un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio attraverso la crittografia, al fine di rendere sicure le transazioni e controllare la creazione di nuova valuta.

In parole povere, una criptovaluta è un mezzo di scambio simile alle classiche monete come Euro, Dollaro, Sterlina e tutte le altre principali valute classiche e cartacee. Tuttavia, è stata progettata con lo scopo di scambiare informazioni digitali attraverso un sistema denominato Blockchain, basato sulla crittografia.

La crittografia ha una duplice valenza:

Proteggere le transazioni

Controllare la creazione di nuove monete

La prima criptovaluta e ovviamente stiamo parlando di Bitcoin , fu creata da Satoshi Nakamoto nel 2009.

In tutti questi anni, però, le criptovalute non hanno accettato le regolamentazioni di base e non hanno abbandonato la loro decentralizzazione (problema soprattutto dei Bitcoin) in favore di un sistema centralizzato in cui ci sia qualcuno a controllarli, quindi per ora non potranno essere considerati una valida alternativa da utilizzare nel mercato Europeo.

Ma qual è il modo per guadagnare con le criptovalute?

Ci sono diversi modi per guadagnare con le criptovalute, sfruttando le fluttuazioni di mercato ed altri fattori. La cosa fondamentale è capirne il funzionamento, quindi vediamone un paio per avere un’idea generale:

TRADING: Con il termine trading online si intende l’attività di negoziazione sui mercati di beni finanziari attraverso il semplice utilizzo di internet.

Gli asset sono i beni finanziari che possono essere negoziati sui mercati. Azioni, titoli, valute, criptovalute, sono solo alcuni degli asset maggiormente scelti per gli investimenti da tantissimi traders.

I traders , cioè gli investitori online, hanno la possibilità di eseguire operazioni di negoziazione grazie ai broker, degli intermediari virtuali che forniscono agli utenti delle piattaforme multimediali per interagire con i mercati.

MINING: I minatori sono costituiti da una serie di computer che entrano in competizione per essere gli unici a cui è consentito registrare tutte le transazioni.

Se il computer è in grado di vincere la competizione, può aggiudicarsi un po’ di bitcoin come ricompensa. Questi calcolatori risolvono complessi puzzle computazionali che non possono essere risolti a mano, in nessun modo.

Il mining di bitcoin è quindi necessario per mantenere il registro delle transazioni su cui si basa bitcoin.

Quando i computer risolvono problemi matematici sulla rete bitcoin, producono nuovi bitcoin (non diversamente da quando un’operazione classica di un minatore estrae oro dal terreno). Quando li risolvono, rendono la rete di pagamento bitcoin affidabile e sicura verificando le informazioni sulle transazioni.

Si può rendere tutto questo più semplice?

A questo punto ti starai domandando come poter guadagnare con le criptovalute. Allora, partiamo dal fatto che, per essere seguita “manualmente” questo tipo di attività richiederebbe ore e ore del tuo tempo e tutti sappiamo che il tempo nelle nostre vite non è proprio una cosa in disavanzo, quindi come fare?

Crypto Engine può aiutarti in questo. Cos’è? Crypto Engine è un motore crittografico alimentato da algoritmi basati su AI molto potenti. Questi algoritmi analizzeranno grandi set di dati al tuo posto ed a velocità rivoluzionarie e generano segnali di trading estremamente accurati, aiutandoti ad investire al meglio.

Conclusioni

Il consiglio che ci sentiamo di dare è comunque di prestare attenzione, perché il mercato delle criptovalute è volatile e a volte instabile, ma se trattato ed affrontato nel giusto modo può dare grandi soddisfazioni e far gonfiare il vostro portafoglio senza sforzi, ma semplicemente servendovi dei giusti metodi di ricerca e vendita. Pensate soltanto che, appena 10 anni fa un bitcoin valeva 4€, mentre oggi fluttua intorno ai 30.000€!