Celle, la minoranza non parteciperà al consiglio comunale per protesta: "Modificato il regolamento per assicurare i numeri legali al sindaco"

"I Consiglieri del gruppo di minoranza Uniti per Celle comunicano alla cittadinanza che non parteciperanno ai lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 giugno in segno di protesta nei confronti del Sindaco e della Sua maggioranza".

Questa la decisione dell'opposizione che quindi non parteciperà alla seduta del parlamentino cellese di questa sera per protestare contro l'amministrazione.

"Nell’ultimo consiglio è stato modificato il regolamento Comunale, con i soli voti della maggioranza, al solo fine di assicurare i numeri legali al Sindaco. Oggi che tutta la Liguria è in zona bianca non si ravvede la necessità e urgenza per tenere un consiglio comunale da remoto e a porte chiuse" continuano da Uniti per Celle.

"Si contestano nel merito due elementi di fondamentale importanza per la vita democratica del nostro Paese e per la rappresentatività che i Consiglieri comunali esplicano nel loro mandato. In primo luogo il consiglio Comunale, senza la presenza fisica dei Consiglieri, svilisce il ruolo centrale della vita della cittadina, inibendo la dialettica e il confronto, a volte serrato ma leale, che può far scaturire nuove e migliori idee" specificano dalla minoranza.

"In secondo luogo la convocazione dell’ennesimo Consiglio a porte chiuse, ovvero senza la presenza dei cittadini. Mentre la gran parte dell’Italia è entrata in zona bianca con riapertura al pubblico al pubblico di spettacoli, cinema, teatri e ristoranti al chiuso, nel rispetto delle norme anti Covid, il Sindaco di Celle Ligure si ostina ad impedire la partecipazione della cittadinanza al dibattito consigliare. I Consiglieri del gruppo di minoranza Uniti per Celle non vogliono partecipare all’inaugurazione di questo percorso amministrativo. Questa sofferta decisione viene assunta per difendere la centralità del ruolo del Consiglio Comunale e della attività dei suoi componenti" concludono da Uniti per Celle.