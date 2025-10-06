Dal Friuli alla Sardegna: il cammino di Luca Terenziani passa per l’Alta Valle e Altare

Con lo zaino da 20 kg sulle spalle e la determinazione negli occhi, Luca Terenziani, 42enne veneto ed ex runner agonista, continua la sua avventura lungo il Sentiero Italia CAI.

Partito il 18 maggio da Muggia, il suo cammino lo porterà attraverso 7.000 km e 350.000 metri di dislivello fino alla Sardegna, tra fatiche estreme e scorci di libertà assoluta.

Nei giorni scorsi Luca ha attraversato l’Alta Val Bormida, immerso in panorami di quiete e natura selvaggia, prima di arrivare ad Altare. Qui è stato accolto calorosamente da un socio del CAI locale, che lo ha aiutato logisticamente nella sistemazione, offrendogli un brindisi.

Un momento di pausa, ma anche di condivisione, in cui la fatica si mescola alla gioia di sentirsi parte di un cammino più grande, quello che unisce tutta l’Italia passo dopo passo.