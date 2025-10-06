Savona, torna a nuova vita la cassa processionale del Venerdì Santo "La Deposizione dalla Croce"

Nell’antico Oratorio, venerdì 17 ottobre alle ore 21 a Savona, sarà presentato il restauro della cassa processionale del Venerdì Santo "La Deposizione dalla Croce", opera dello scultore Filippo Martinengo, detto il ‘Pastelica’ (1793), di proprietà della Confraternita di N.S. di Castello, reso possibile grazie al contributo della Fondazione De Mari.

Interverranno la dottoressa Francesca De Cupis, storica dell’arte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e il restauratore Antonio Silvestri. Insieme a queste interessanti interventi che illustreranno l’importante lavoro svolto ci saranno diversi momenti musicali tenuti dalla Compagnia Sacco di Ceriana e dal Quartetto Vittoria, entrambi specializzati nell’antico repertorio tradizionale ligure, che ne celebreranno il valore artistico e spirituale.

La Compagnia Sacco, fondata da più di un secolo, conserva e tramanda gli antichi canti polivocali delle confraternite di Ceriana, antico borgo medioevale dell’estremo ponente ligure. Ultimo esempio di un’antichissima tradizione che affonda le sue radici nel medioevo.

Il quartetto Vittoria lavora da tempo sui canti e sulle musiche della tradizione ligure. Insieme a canti e ballate presenta un repertorio strumentale dove la cornamusa e il piffero riprendono gli antichi repertori presenti da secoli nel nostro territorio. La coppia di strumenti è dipinta nel grandioso polittico di Vincenzo Foppa e Ludovico Brea del 1490, sopravvissuto alla distruzione dell'antica cattedrale del Priamar e conservato all’interno dell’Oratorio. Le formazioni rappresentano importanti realtà nel panorama nazionale della musica tradizionale e annoverano concerti in Italia, Europa e paesi extra europei, numerosi dischi e incisioni per diverse radio nazionali.

Lo spettacolo è inserito nel ciclo di appuntamenti dal titolo “Dove l’Arte Rinasce”. Incontri tra arte e musica tenuti nei luoghi per i quali la Fondazione De Mari ha contribuito al restauro di edifici storici o opere d’arte restituendo bellezza e significato alla comunità. Un impegno che sarà raccontato durante i concerti, là dove la musica incontra la memoria. Fanno parte inoltre del Festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35° edizione

La rassegna è organizzata dall’Associazione Musicale Corelli di Savona, con il prezioso e fondamentale sostegno della Fondazione De Mari, della Regione Liguria e del Comune di Savona. I promotori dell’evento ringraziano la Confraternita di N.S. di Castello, la più antica della città, per l’ospitalità e per l’importante lavoro di tutela di questi beni storici, così preziosi per la comunità savonese.