Erdogan, Mai e Riolfo (Lega): "Regione Liguria vota mozione di condanna della Lega"

“L’Assemblea legislativa della Liguria oggi ha votato all’unanimità a favore della mozione della Lega che ribadisce con forza il ‘NO’ all’ingresso della Turchia nella UE e condanna con fermezza ogni autoritarismo del Governo Erdogan, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali, dei diritti umani e della parità di genere".

Lo hanno dichiarato i consiglieri della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Mabel Riolfo.

"In Turchia diritti umani e civili non vengono rispettati, è in atto una feroce repressione degli oppositori al regime e vige un’inequivocabile contrarietà alla parità tra uomo e donna, come plasticamente rappresentato dal recente sgarbo istituzionale nei confronti della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen".

"La Lega ha quindi votato contro lo strumentale ordine del giorno del Pd che, in sostanza, intendeva mettere sullo stesso piano il regime turco e le democrazie di Polonia e Ungheria. Una mistificazione della realtà inaccettabile" concludono.