Odg di condanna al braccio teso in consiglio a Cogoleto, la Lega si astiene, Sansa: "Cos'è più grave?"

"Chissà se sia più grave quel video che mostra tre consiglieri comunali di Cogoleto con il braccio teso (loro negano che fosse un gesto fascista, forse salutano così le loro fidanzate) o oppure quel che è successo oggi in Consiglio Regionale: la Lega si è astenuta sulla condanna del gesto", così il consigliere Ferruccio Sansa.

"Cosa è successo oggi in aula? Il Pd e l'opposizione hanno presentato un ordine del giorno che condannava l'episodio di Cogoleto e che chiedeva di 'promuovere ulteriori iniziative sui temi della memoria'. Immediatamente è andata in scena la solita pantomima. Centrodestra e Lega sono insorte. Perché quando si pronuncia quella parola, 'fascismo', vanno in cortocircuito" prosegue il consigliere.