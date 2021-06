Cisano Sul Neva, tutto pronto per "Musica in Piazza": si comincia il 1° luglio

Saranno le sonorità dei brani più noti e amati del repertorio rock/pop angloamericano dagli anni ‘60 ad oggi, con gli arrangiamenti del duo “The Persuader”, formato da Annie “la Rouge” e Simone Perata, rispettivamente voce e chitarra acustica e basso elettrico e cori, a dare il via, domani sera, alla 2° edizione di “Musica in piazza”, la rassegna organizzata dal comune di Cisano Sul Neva. Venti le serate in programma, in piazza Gollo, a partire dalle ore 20.30, ogni martedì e giovedì, a luglio e agosto fino ai primi di settembre.

Vasto il repertorio che “The Persuader” proporrà ai clienti delle attività di ristorazione che, grazie alla concessione gratuita del suolo pubblico da parte dell’amministrazione Niero, hanno potuto ampliare i dehor, dando vita ad un ristorante a cielo aperto. Il pubblico, mentre cena, potrà riascoltare i brani più amati di gruppi internazionali dagli Eagles agli Oasis, dai Pink Floyd ai Linkin’ Park per arrivare a brani della dance anni ‘80.

«Visto l’apprezzamento del pubblico per la rassegna, nata lo scorso anno, per offrire un accompagnamento musicale ai clienti delle attività di ristorazione che si affacciano sulla piazza, pesantemente penalizzate dai lunghi lockdown dovuti alla pandemia – dichiara il sindaco Massimo Niero – quest’anno, abbiamo raddoppiato le serate, proponendo una programmazione che prosegue per tutta l’estate. Sul palco, in piazza Gollo, si esibiranno dal vivo band e musicisti solisti locali e non solo con repertori vari che spaziano dal rock al pop alla dance, allietando così le serate estive».

La rassegna ha già registrato un primo successo con l’anticipazione sabato 19 e domenica 20 giugno, in occasione della “Festa internazionale della Musica” con l’esibizione del “Juni Swin Trio” e l’esordio de “I Discendenti”.

Prossimo appuntamento martedì 6 luglio con Mauro Vero, chitarrista elettrico, acustico e classico, compositore e arrangiatore che vanta un curriculum assai ampio tra cui la collaborazione con le orchestre Sinfoniche di Sanremo e Bordighera e una trentina di incisioni. Suona stabilmente, in session live, con Franco Fasano e ha accompagnato, occasionalmente, live artisti del calibro di Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Danila Satragno, Iva Zanicchi e Teresa De Sio.