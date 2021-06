Pietra, una petizione per chiedere l'abolizione del senso unico sul lungomare. Rozzi (FdI): "Contribuisce alla disastrosa situazione del traffico locale"

Una petizione online, sulla piattaforma specializzata Change, per richiedere l'abolizione del senso unico sul lungomare di Pietra Ligure. È questa l'iniziativa di Silvia Rozzi (consigliere comunale di Fratelli d'Italia) rivolta al sindaco pietrese Luigi De Vincenzi.

"Ogni giorno viabilità bloccata da code chilometriche in direzione levante - spiega l'esponente di minoranza pietrese - L’istituzione del senso unico sul lungomare non è certo l’unica causa, ma contribuisce alla disastrosa e quotidiana situazione del traffico locale. Il nostro paese, purtroppo, ha criticità che i comuni vicini non hanno; banalmente un passaggio a livello centrale e nessuno sbocco alternativo. Un lungomare abbellito e ordinato non vale il tempo perso imbottigliati sulla statale, e nemmeno giustifica i rischi. Ci sono tanti lavoratori che vanno o tornano dalle loro famiglie; ci sono studenti, genitori e nonni; c’è chi deve andare dal medico o semplicemente a far la spesa. Ci sono i mezzi di soccorso: vigili del fuoco e ambulanze devono destreggiarsi nel traffico che neanche in un percorso a ostacoli. E se il soccorso è in centro storico, uscirne a passaggio a livello chiuso significa, nella migliore delle ipotesi, percorrere in contromano il lungomare, altrimenti fare la gimcana tra dehors e passeggini".

"Per non parlare dei carabinieri e dei vigili urbani, che tutto questo lo devono affrontare solo per uscire dalla caserma o dal comando. Anche il periodo storico non è dei migliori per insistere su una decisione così radicale. Autostrade intasate da continui incidenti; cantieri in piedi per manutenzioni trascurate da anni. Ospedale Santa Corona privato di strutture importanti, così si deve arrivare almeno a Savona per necessità anche urgenti, come ad esempio partorire! Senza contare che è sempre in direzione levante che il naturale flusso turistico di rientro va ad influire sulla viabilità. Firmiamo questa petizione per chiedere l’eliminazione del senso unico e riguadagnare ossigeno" conclude Silvia Rozzi.