Confronto elettorale Finale, Guzzi: "Ho parlato di progetti concreti, la polemica non fa parte della nostra scelta politica"

Lunedì 20 maggio, nell'auditorium Don Franco Destefanis di Finalborgo, i quattro candidati si sono confrontati rispondendo alle domande del giornalista di Savonanews. Andrea Guzzi, nel poco tempo messo a disposizione ai candidati per le risposte, ha scelto la via del programma e dei progetti a discapito dei populismi.

Su ogni argomento proposto dal giornalista, il candidato Guzzi ha risposto illustrando programmi e progetti concreti; le aspirazioni e le idee nuove messe in campo dalla lista di candidati.

Giovani, ambiente, Piaggio, turismo, sostenibilità, ambiente, organizzazione della macchina amministrativa, sicurezza e decoro. Un programma dettagliato realizzato in oltre un anno di lavoro in collaborazione con tutte le forze civiche presenti nella lista e grazie soprattutto alla collaborazione e ascolto del territorio. La sinergia pubblico privato e la grande conoscenza della macchina amministrativa, sono gli ingredienti base del progetto amministrativo della lista, che va oltre la politica del "momento", ma è decisamente proiettato al futuro. Competenza, serietà, affidabilità e capillare conoscenza del territorio, crediamo siano valori indispensabili per governare la bella Finale.

Nell'intervento libero a conclusione del dibattito il candidato sindaco ha voluto dare risalto alla sua squadra: 13 elementi nuovi su 16, candidati competenti scelti fra i rioni con criteri che consentano una futura composizione del consiglio comunale composto da finalesi realmente rappresentativi di tutta la città e vicini alle realtà locali.