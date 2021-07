Festeggiare un anniversario di matrimonio

A prescindere da quanti anni sono trascorsi dalla data delle nozze, gli anniversari sono sempre importanti, in quanto ricordano emozioni e sentimenti.

Risulta importante quindi festeggiare quelli più importanti, specialmente se si parla di 25 e 50 anni di matrimonio.

Vediamo di seguito 3 consigli per affrontare al meglio questi eventi, in modo da lasciare il segno tra parenti e amici.

La scelta delle bomboniere è fondamentale

La bomboniera è il ricordo materiale che viene lasciato dai festeggiati, ai propri invitati. È importante che le bomboniere vengano scelte di ottima qualità e con un design tale da essere consegnate con piacere.

Le bomboniere Thun sono un ottimo esempio, in quanto uniscono un’alta qualità dei materiali utilizzati nella lavorazione a design ricercati e di tendenza.

Inoltre è sempre bene optare per oggetti utili, che non si limitano al semplice soprammobile, come ad esempio sveglie, orologi, cornici e vasi. In questo modo l’investimento delle bomboniere avrà un senso compiuto ed i soldi spesi non risulteranno persi.

Non porsi limiti nei festeggiamenti

Festeggiare 10, 20, 25 o 50 anni di matrimonio è sempre un evento unico, irripetibile e che merita di essere vissuto al massimo delle aspettative.

Largo spazio quindi alla fantasia e all’inventiva, per realizzare la festa che si è sempre sognato, nel pieno rispetto dei propri gusti e del proprio budget.

Un’ottima idea per esempio, potrebbe essere ingaggiare uno staff d’intrattenimento, perfetto per rallegrare la festa con musica e balli.

In presenza di tanti bambini potrebbe tornare utile coinvolgere anche un team di animatori, in modo che anche i più piccoli vengano distratti e tenuti in movimento.

Con il supporto di queste figure professionali è possibile anche realizzare festeggiamenti a tema, magari proponendo agli invitati un dress-code all’ingresso.

Scelta della location e addobbi

In questo periodo post pandemia sono molto quotate le location all’aria aperta, magari immerse nel verde e con una piscina a portata di mano.

Questo permette alle persone di mantenere il giusto distanziamento e respirare aria sempre pulita.

Risultano perfetti quindi gli agriturismi, gli alberghi con le corti esterne ed i ristoranti con sale spaziose.

Non da meno ville e cascine in cui ingaggiare magari un catering esterno a cui affidare il lato cucina.

In ciascuno degli ambienti citati è possibile inserire addobbi personalizzati, magari in linea con il tema scelto, che permettono non solo rispettare a pieno i gusti dei festeggiati ma anche di impreziosire tavoli, sedie e pareti.

Tra gli addobbi più gettonati troviamo:

Fiori e piante, in vaso o recisi, perfetti per donare un tocco di freschezza all’ambiente e perché no… infondere un po’ di profumo nell’aria!

Striscioni e addobbi di carta, colorati e divertenti, magari muniti di qualche scritta o frase particolare.

Statue di polistirolo, molto usate per ricreare finte colonne e archi oppure oggetti in sospensione.

Statue di palloncini, create dagli artisti di balloon art, che divertono i più piccoli e incuriosiscono i più grandi.

Creare un evento speciale

L’anniversario di matrimonio deve far ripercorrere agli sposi (e non solo) gli attimi vissuti nel primo giorno di nozze e perché no, risultare ancora più bello della cerimonia originaria.

Ecco quindi che la cura dei dettagli è importantissima, specialmente se ci teniamo a fare colpo sugli invitati e segnare un altro giorno importante nella propria vita.

Bando inoltre ai paragoni con feste altrui e cerimonie passate, ogni festa ha la propria unicità e deve racchiudere unicamente momenti belli, a partire dalla fase di preparazione.

Rileggendo i consigli forniti sarà facile organizzare la cerimonia ed i relativi festeggiamenti in maniera semplice e divertente, rispecchiando a pieno i gusti degli sposi.