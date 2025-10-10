Bus in fiamme a Feglino, Tpl: "In corso gli accertamenti sulle cause. Prioritario concretizzare nel Finalese un'area di ricovero dei mezzi"

"Questa mattina, intorno alle ore 7, un autobus della linea 34 di TPL Linea è stato coinvolto in un incendio mentre transitava nei pressi di Feglino. Nessuna persona era a bordo e la situazione è stata prontamente gestita grazie alla professionalità dell’autista, che ha immediatamente fermato il veicolo e segnalato l’inizio della criticità". Così, attraverso una nota stampa, Tpl Linea dopo l'incendio di questa mattina che ha coinvolto un autobus.

"L’Azienda esprime rammarico per l’accaduto e porge le proprie scuse per i disagi causati all’utenza - si legge ancora nella nota - Sono già in corso gli accertamenti tecnici per individuare con precisione le cause dell’incendio, che al momento non risultano riconducibili a malfunzionamenti noti o a carenze di manutenzione. TPL Linea, in sinergia con il Comune di Finale Ligure, considera prioritario individuare un’area adeguata, sicura e ben attrezzata per il ricovero dei nuovi autobus recentemente acquisiti. Diventa prioritario ed urgente concretizzare l'area in comune di Finale per evitare gli atti che l'azienda sta registrando in questo ultimo periodo ed attenzionati dagli inquirenti. Una scelta coerente con il piano di investimenti strategici avviato dall’Azienda per il rinnovo e l’ammodernamento del parco mezzi".

"L’autobus in oggetto, con circa 500 mila chilometri percorsi e poco più di 12 anni, era collaudato, assicurato e in piena efficienza operativa. Per veicoli di questa tipologia e destinazione d’uso, tale percorrenza rientra nei parametri di normale esercizio. Il mezzo era stato recentemente sottoposto agli interventi di manutenzione ordinaria e alle consuete verifiche tecniche, e nei giorni precedenti non erano emerse segnalazioni o anomalie da parte del personale di guida".

"TPL Linea ringrazia l’autista per la tempestività e la correttezza del comportamento adottato, nonché i Vigili del Fuoco e i Carabinieri prontamente intervenuti, il cui contributo è stato determinante per garantire la messa in sicurezza dell’area - prosegue la nota - L’autobus è stato recuperato e rimosso e l’area interessata è già stata bonificata nel pieno rispetto delle procedure ambientali. TPL Linea desidera porgere le proprie scuse ai proprietari della strada e del mezzo privato che hanno subito danni a seguito dell’incendio".

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto, ma anche orgogliosi della professionalità dimostrata dal nostro personale e della rapidità con cui è stata gestita la situazione – dichiara il Direttore Generale di TPL Linea, Giampaolo Rossi -. L’autobus era sottoposto a regolari controlli, in regola sotto ogni profilo tecnico e conforme sotto ogni profilo tecnico, e i nostri uffici, dal Movimento alla Sicurezza e prevenzione, stanno già collaborando con le autorità competenti per accertare le cause dell’evento. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e tutto il personale di TPL Linea per l’impegno e la tempestività dimostrati”.