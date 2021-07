Regione, elezione di Mai (Lega) legittima: il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Distilo (FdI)

Elezione legittima. E’ stata depositata la sentenza dei giudici del Consiglio di Stato che hanno definitivamente respinto il ricorso di Diego Distilo, candidato alle scorse elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia, contro Regione Liguria e Stefano Mai (Lega). Il capogruppo leghista, eletto nel collegio di Savona, conserva quindi il seggio in Consiglio regionale.

“Sono molto felice e soddisfatto - ha commentato Mai - di questa ulteriore vittoria, che ha confermato il giudizio dei magistrati del Tar della Liguria. L’elezione al seggio regionale è stata molto combattuta e alla fine è come averlo vinto tre volte. Certo che lavorare con questa spada di Damocle sulla testa non è stato esattamente rilassante, ma ho sempre cercato di mantenere l'attenzione sui veri problemi del nostro territorio".

"Oggi sono sommerso dalle telefonate e dai messaggi degli amici che mi hanno sostenuto: testimonianze di affetto che mi danno ancora più forza per affrontare in modo sempre più determinato e incisivo il mio lavoro al servizio del territorio. Ringrazio anche il mio avvocato Marco Barilati, unitamente allo staff del suo studio legale, per l'ottimo lavoro svolto" conclude Mai.