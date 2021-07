Maria Federica Crotti nuovo presidente del Rotary Albenga

Giovedì 1 luglio si è svolto il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club di Albenga tra il presidente entrante Maria Federica Crotti e il presidente uscente Anna Maria Rebuttato presso il Relais Borgofasceo di Ortovero.

"Il motto dell’anno rotariano 2021-2022 è “servire per cambiare le vite” e sicuramente collima con la mia dichiarazione di intenti», spiega Crotti, «il civic work sarà l'impegno programmatico del mio anno di presidenza, declinato con le professionalità molteplici del club in risposta alle esigenze del territorio. Ho avuto il privilegio di essere tra i fondatori del Rotary Club Albenga e ho così potuto contribuire a delineare le peculiarità e gli intenti che fanno della nostra associazione una realtà consolidata e un riferimento per il tessuto sociale ingauno, ma anche per l'universo rotariano. Si tratta di un aspetto di cui vado molto fiera, affermando - forse con un po' di imprudenza - di non sentire il peso dell'incarico, bensì l'onore e la gratificazione di trovarmi alla guida di un Club molto dinamico".

Maria Federica Crotti, 58 anni, è laureata in Medicina e chirurgia con specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio. Le vicende della vita l’hanno promossa a diventare ingauna di adozione: medico di professione in forza all’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, teatrante per vocazione semiseria, e più che mai mamma di Alessandra e Gabriele.

Tra i service del Club in programma per il 2021-2022 si conferma la consueta collaborazione con gli istituti scolastici del comprensorio, scuole medie inferiori e superiori, per l’organizzazione di cicli di formazione e approfondimenti per gli studenti su tematiche di loro interesse (tra i temi affrontati negli ultimi anni: educazione sanitaria, imprenditoriale e rudimenti di economia). Vi è poi in programma la conclusione del service di restauro della Loggia comunale, le conferenze da pianificare con patrocinio comunale su tematiche ancora di interesse sociale come l’ambiente e un incontro in ambito sanitario dedicato all’educazione. I ambito distrettuale, il Rotary Club Albenga affiancherà e sarà sinergico con altri club limitrofi per realizzare il format “mari e monti”, che coinvolgerà degli adolescenti in un ardito progetto di educazione ambientale -nuova sfera di intervento programmatico della istituzione a livello mondiale- e infine sarà coinvolto nel progetto di formazione sanitaria in ambito medico pediatrico con la donazione all’Ospedale San Paolo di Savona, riferimento del nostro comprensorio, di un manichino altamente tecnologico e performante sulla prevenzione delle emergenze pediatriche.

Per realizzare gli obiettivi, il Rotary Albenga si avvarrà del lavoro dei soci e del nuovo Consiglio Direttivo, composto da Maria Federica Crotti (Presidente), Anna Paola Della Valle (Vicepresidente), Massimiliano Nari (Segretario), Angelo Parolini (Tesoriere), Jacqueline Visconti (Presidente eletto), Anna Maria Rebuttato (Presidente uscente), Luigi Scola (Prefetto) e dai consiglieri Vittoria Fiori, Monica Vazio, Sabrina Romeo, Alberto Formento, Andrea Pasqualini.

Nella serata presso il Relais Borgofasceo sono state consegnate le Paul Harris Fellow ad Angelo Parolini, Luigi Padula, Anna Paola Della Valle, Jacqueline Visconti e Roberto Chiarvetto e sono stati nominati soci onorari il dott Giovanni Riccio e Cristiano Alicino per aver collaborato alla realizzazione dei corsi di formazione Covid agli insegnanti nelle scuole.