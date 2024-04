Meteo, inizio maggio all'insegna del brutto tempo

La presenza di un'area depressionaria sulla Spagna mantiene correnti umide e instabili meridionali sulle nostre regioni. Dopo una pausa tra oggi e domani condita comunque da qualche pioggia irregolare, mercoledì arriverà una nuova fase di maltempo intenso con piogge questa volta fino ai 1800/2000 m, causa concomitante aumento delle temperature.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 29 e domani martedì 30 aprile

Cielo molto nuvoloso o coperto sui settori alpini, pianure occidentali e ponente ligure, con deboli piogge irregolari a quote anche oltre i 1800 m. Nuvolosità più irregolare sui settori orientali e levante ligure, con meno probabilità di pioggia e qualche sprazzo di sole, ma possibilità di temporali isolati sia oggi che domani sulle alture appenniniche al confine con Lombardia ed Emilia-Romagna, in spostamento verso nordovest.

Temperature in rialzo, con massime fino 20/23°C sui settori più orientali. Minime pure in rialzo e comprese tra 10 e 15°C. Venti assenti o deboli variabili su pianure, localmente moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale oggi, in calo domani. Raffiche di scirocco sulle creste alpine di confine.

Mercoledì 1 maggio

Nuova perturbazione in arrivo da ovest, con piogge forti e diffuse anche se piuttosto irregolari un po' ovunque sul Nord-Ovest per buona parte della giornata. Gli accumuli maggiori si avranno sui settori alpini occidentali e settentrionali, nonchè Liguria occidentale. Quota neve piuttosto alta e ancora oltre i 1800/2000m, ciò potrà causare bruschi ma temporanei aumenti di portata dei fiumi, per piogge e neve in fusione al di sotto di queste quote.

Temperature in quota piuttosto alte, mentre in pianura le massime a causa delle precipitazioni torneranno ad abbassarsi su valori tra 13 e 18°C. Minime anche in calo e generalmente tra 11 e 14°C. Venti deboli o localmente moderati ma piuttosto variabili di direzione.

Tendenza successiva.

Resteremo ancora sotto l'influsso di correnti occidentali atlantiche instabili, anche se non si vedono perturbazioni durature, ma passaggi perturbati piuttosto rapidi, da valutare in dettaglio nei prossimi aggiornamenti. Temperature in leggero calo giovedì ma poi si manterranno sugli stessi livelli per tutta la seconda parte della settimana.

Previsioni stagionali

