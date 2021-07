Millesimo punta forte sulla valorizzazione di boschi e sentieri: diversi i progetti in corso

Continua il lavoro dell'amministrazione comunale di Millesimo volto alla riscoperta e valorizzazione di boschi e sentieri.

"Stiamo lavorando su più fronti - spiega l'assessore alla Promozione del territorio Natasja Smits - Da una lato il bando GAL relativo al progetto 'Verde Valli', una grande iniziativa che vede il comune di Millesimo capofila nella messa in sicurezza e manutenzione dei sentieri del territorio, nella fattispecie per il comune di Millesimo si tratta del Parco Regionale Bric Tana e del percorso della Valle dei Tre Re che mette in comunicazione Millesimo con Murialdo. Dall'altro la sinergia con 'Wild Bormida', un gruppo di giovani Guide Ambientali Escursionistiche e Accompagnatori di Media Montagna con patentino, che conoscono il terittorio e hanno la nostra stessa visione".

"Inoltre, i proprietari di 'Cascina Rocchini', stanno lavorando sodo per la sistemazione dell'ostello sito in località Acquafredda, dotato di cucina e posti letto e che auspichiamo possa sempre più diventare un punto di riferimento per l'escursionismo, i trekking e la mountain bike nella nostra zona - prosegue l'assessore Smits - La valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo di prossimità abbinata ad uno stile di vita consapevole, sono cardini dell'operato della nostra attività amministrativa".