Moska: la nuova canzone dopo il periodo burrascoso nel segno della rinascita

Moska, nome d’arte di Aurora Morabito, è tornata e presenta la sua nuova canzone ‘18’, come gli anni che ha appena compiuto.

Un brano, frutto di 3 mesi di lavoro, che vuole raccontare che c’è una Moska nuova, cresciuta e che ha imparato tanto dalle sue dolorose esperienze, portandola a una conclusione: tutti possiamo sbagliare, non esiste la perfezione.

“Per questo – racconta mamma Bianca – tutti possiamo specchiarci in questo testo, che sottolinea la maturità sviluppata nel tempo da mia figlia”.

Due anni fa mamma Bianca si rivolse alla nostra redazione per raccontare la storia di Aurora. Una storia difficile che racconta di una ragazzina di Savona di appena 13 anni con la passione per la musica e che si ritrova ad affrontare un forte momento di difficoltà adolescenziale.

La sua anima rimane segnata da una lunga degenza in ospedale a causa di problemi di salute, poi segue l’abbandono della scuola e degli amici.

Aurora però ha la grande fortuna di avere una famiglia forte, pronta ad aiutarla e sostenerla, e una grande passione per la musica che le apre lo spiraglio per una vita futura migliore.

Entra in comunità, assentandosi da casa per 4 anni, e viene seguita da specialisti, così giorno dopo giorno riacquisisce sicurezza e ‘rinasce’.

Torna a scuola con buoni risultati e ora, nella pausa estiva, lavora come barista.

Due anni fa esce il suo brano di esordio ‘13’, come gli anni che aveva al momento della grande crisi. Il pezzo riceve oltre un milione e 600 mila visualizzazioni su YouTube, e questo risultato la incentiva a continuare su questa strada e credere nei sogni.

Dallo scorso anno Aurora è tornata a casa e continua le terapie a distanza, anche se oggi è autonoma e vive la vita di una normale ragazza della sua età, compresi i sogni che le accendono lo sguardo.

È determinata e, tra libri di scuola, cure e canzoni, trova il tempo di partecipare alla serie Raidue ‘Il Collegio 5’, ma appena può torna alla musica.

“Il nuovo brano di Moska ‘18’ è stato ideato, progettato e costruito da una squadra di professionisti e registrato presso lo Studio Music Lab di Savona e da ieri, venerdì 2 luglio, possiamo ascoltarlo tutti”, conclude mamma Bianca, sempre più vicina alla sua Aurora.