Controlli in stazione ad Alassio, Parrella (polizia municipale): "Situazione tranquilla"

Pattuglione congiunto tra Polizia di Stato, Polfer e polizia municipale stamani presso la stazione ferroviaria per eseguire i controlli sui flussi turistici che giungono ad Alassio con il treno.

"La situazione è parsa tranquilla - il commento del comandante della polizia municipale, Francesco Parrella - sia all'arrivo dei treni in stazione, sia sul molo dove poco dopo le 10 abbiamo posizionato le transenne e affisso gli avvisi per il contingentamento delle presenze e per la chiusura serale e notturna. Polizia Municipale e Vigilanza privata verificheranno che l'ordinanza venga rispettata".

"L'attenzione è elevatissima - aggiunge il primo cittadino Melgrati - stiamo monitorando le zone più calde nelle diverse ore della giornata. Valuteremo nei prossimi giorni se ritoccare le ordinanze emesse e se mettere in atto ulteriori strategie".