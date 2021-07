Festival di Verezzi, l'auspicio di residenti e commercianti: "Continui l'armonia con l'organizzazione: manifestazione non oltre il 10 agosto"

"La prima edizione del Festival di Verezzi risale al 1967, gli annali riportano di due giorni, il 17 e il 18 agosto, dedicati ai cantori del medioevo. Da allora l’evento si è ripetuto ogni estate contribuendo ad esaltare la magia di un luogo già di per sé suggestivo, con attori che, nei primi anni, spesso venivano ospitati direttamente dai Verezzini tanto da diventarne amici. Un festival basato sul rispetto di quella che era la vita quotidiana degli abitanti di Verezzi; un evento che ha sempre cercato di non turbarne eccessivamente i ritmi, di adeguarsi a questi, portando cultura e allegria, senza mai risultare imposto o estraneo".

Si apre così la petizione che gran parte dei commercianti e degli abitanti di Verezzi presenterà all'amministrazione comunale per richiedere, ormai dalla prossima estate, un'edizione del Festival teatrale più "snella" rispetto a quanto programmato soprattutto nell'edizione 2021 che, come da tradizione, si svolgerà in piazza Sant'Agostino.

Una richiesta improntata sul confronto e senza toni polemici, come qualcuno potrebbe interpretare, da approfondire nei prossimi mesi: "Un festival la cui armonia è sempre stata imprescindibile dalla collaborazione con l’intera popolazione - si legge ancora nel documento che ha già raccolto oltre un centinaio di firme - Fin dai primi anni si è reso necessario un compromesso con gli abitanti che, consci dell’importanza di questa manifestazione, ne hanno accettato i disagi correlati, sapendo che comunque il periodo era contenuto nell’arco di un mese e che mai si sarebbe andati oltre il 10 agosto. Una data frutto di un tacito accordo tra popolazione e amministrazione, una data coerente e rispettosa dello spirito che aveva battezzato il festival: il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il paese".

Nella giornata di ieri sul tema era intervenuto con una riflessione il sindaco Renato Dacquino (leggi QUI).

"Se il festival è una manifestazione culturale del territorio non può prescindere da questo: deve svolgersi in piena armonia con i suoi abitanti che comunque hanno sempre dimostrato di 'saper accogliere e cogliere questo festival' - concludono infine parte dei commercianti e residenti di uno dei borghi più belli d'Italia - per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di organizzare la rassegna teatrale estiva tenendo conto anche delle esigenze degli abitanti di Verezzi e delle tante attività economiche, rispettando il periodo massimo di un mese e non andando comunque oltre il 10 agosto".

L'organizzazione della prossima edizione del Festival di Verezzi sarà appannaggio dell'amministrazione comunale che emergerà dopo la tornata elettorale di ottobre, un appuntamento sul quale l'attuale sindaco non ha ancora ufficialmente sciolto le riserve per quello che potrebbe essere il suo terzo mandato.

Di certo chi parteciperà alla corsa per la poltrona di primo cittadino non potrà non tenere conto anche di quanto auspicato da una rappresentanza di attività e abitanti verezzini.

Del resto la conferma di ciò è arrivata dallo stesso attuale sindaco: "Ragionare su qualità (che c'è e va mantenuta) e quantità (che c'è e va calibrata) porta sempre del buono - aveva commentato Dacquino - Per quanto ci riguarda questa raccomandazione vale per chi sarà nella nuova amministrazione, e per noi se ci saremo. È un impegno preso".