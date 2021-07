Albisola, modificate le tariffe Tari 2021: sconti più bassi ma con una platea maggiore

Tari, il comune di Albisola Superiore conferma le agevolazioni. Spiega in una nota l'assessore al Bilancio Sara Brizzo: "Come amministrazione avevamo già sostenuto la cittadinanza con diverse misure: dai buoni spesa per l’acquisto dei farmaci e beni di prima necessità, passando per il bonus affitti, contributi per il pagamento delle bollette e tanti altri interventi volti a sostenere famiglie e cittadini di tutte le fasce di età".

"L’obiettivo è sempre stato quello di sostenere in modo equo ogni categoria di popolazione presente sul territorio che, a causa dell’emergenza Covid, ha dovuto far fronte a disagi di qualsiasi tipo: sociale, economico e finanziario. Per il pagamento della Tari già nel corso del 2020 l’amministrazione aveva deciso di applicare uno sconto dapprima del 25% poi del 75% raggiungendo l’esenzione del 100% sulla parte di quota variabile della tassa a sostegno delle categorie commerciali più duramente colpite dall'emergenza vuoi per la chiusura forzata vuoi per la consistente contrazione del fatturato".

"Quest’anno la delibera votata dalla maggioranza consiliare durante il consiglio comunale del 29 giugno 2021 è stata quella di continuare in questo proposito che, riducendo della percentuale di sconto del 45% va però a ricomprendere tutte le categorie penalizzate dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto: dagli impianti sportivi, agli autosaloni, alle attività artigianali nonché alle agenzie immobiliari e agenzie di viaggio, per citarne alcune" aggiunge.

“Questa è una scelta politica sulla quale stiamo lavorando già da diverso tempo senza fare proclami e affermazioni populiste, ma con la serietà di chi lavora per il bene dei cittadini, delle attività commerciali e della città. Continueremo a lavorare in questa direzione, così come abbiamo sempre fatto, a fianco degli uffici che ringrazio per la collaborazione dimostrata".

"Oltre alla riduzione della Tari stiamo lavorando ad altre misure a sostegno delle famiglie che hanno subito le conseguenze più gravi da questa emergenza sanitaria - conclude - Ricordo tra le altre misure l’esenzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico permanente e temporaneo per i dehors di bar e ristoranti e assimilati dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021".