Il dottor Gennaro Marino, nuovo direttore del Trasfusionale di Asl 2, lancia un appello ai donatori e rassicura sulla compatibilità tra vaccino anti-Covid e donazione

Dal °1 luglio la S.C. Medicina Trasfusionale e Immunoematologia di Asl 2 ha un nuovo direttore facente funzioni: a Viviana Panunzio andata in pensione subentra il dottor Gennaro Marino, già nello staff della Struttura dal 2003

Ed è proprio il neo direttore che inizia il suo nuovo incarico facendo un appello ai donatori affinché si ricordino di andare a donare prima di partire per le ferie perché ormai lo sappiamo “il bisogno di sangue non va mai in vacanza”.

"Attualmente non esiste una carenza di scorte o un allarme specifico ma come ogni anno ci piace rinnovare l’invito di venire a donare prima di partire: un segno di responsabilità e generosità che in alcuni casi può davvero contare molto e salvare delle vite" dichiara il dottor Marino.

"In questi giorni molte persone hanno effettuato la prima o la seconda dose di vaccino anti Covid e in alcuni di loro sorgono dubbi sulla compatibilità con la donazione. Ritengo opportuno quindi chiarire che secondo le linee guida condivise a livello nazionale ed anche a livello europeo il Donatore asintomatico vaccinato con virus inattivato- ossia che non contengono agenti vivi o vaccini ricombinanti a base di mRNA (Pfizer-BioNTech,Moderna) o con vaccino che si basa su un vettore adenovirale umano (Johnson & Johnson, AstraZeneca)-può donare sangue e/o emocomponenti dopo 48 ore da ciascun episodio vaccinale".

"I soggetti che sviluppano sintomi dopo la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 possono essere accettati per donare sangue e/o emocomponenti dopo almeno 7 giorni dalla completa risoluzione dei sintomi. Nella situazione in cui non si abbiano sufficienti e chiare informazioni sul tipo di vaccino anti-SARS-CoV-2 effettuato, è necessario attendere almeno 4 settimane dopo ogni seduta vaccinale".

"Evidenziamo inoltre che sono operativi tutti i protocolli previsti per il contenimento del contagio da Covid al fine di tutelare al massimo i donatori" conclude il dottor Marino.

Ricordiamo inoltre che per evitare attese e non creare assembramenti è consigliabile fissare telefonicamente il giorno e l’ora dell’appuntamento. A tal fine sono a disposizione i seguenti numeri, operativi dalle ore 8.00 alle 14.00: Savona 019 840 4400 e Pietra Ligure 019 623 4956.