Open night dei vaccini, Toti: "Serata per incentivare gli indecisi"

“Presenteremo gli open night nelle prossime ore, sarà una serata prevista giovedì 8 luglio in cinque hub vaccinali su tutto il territorio, durante la quale incentiveremo la voglia di vaccinarsi di quelle categorie che più timidamente si avvicinano al vaccino. Abbiamo invitato anche il generale Figliuolo, mi farebbe piacere che ci fosse, sarebbe un bel segnale. Il generale è un punto di riferimento di questa campagna vaccinale, ha fatto bene, si è mosso con grande equilibrio, è un interlocutore prezioso per le regioni. Se ci sarà anche lui a fare un appello affinché tutti si vaccinino e si vaccinino in tempo breve, sarà un arricchimento per la serata”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione del waterfront di levante.

“Come Regione Liguria anche questa settimana – ha concluso Toti- abbiamo chiuso con oltre 80.000 vaccini somministrati, un risultato importante a testimonianza che stiamo marciando. Abbiamo davanti a noi alcune settimane per arrivare a una copertura vaccinale molto importante, sono molto ottimista”.