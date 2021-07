Camion si intraversa sulla Sp29 del Cadibona: strada chiusa e traffico in tilt (FOTO e VIDEO)

Ennesimo incidente sulla provinciale del Cadibona, e ancora una volta a essere protagonista un mezzo pesante.

Intorno alle 19.15 un mezzo pesante che si dirigeva verso l'interno per cause non ben chiare ha sbandato intraversandosi nei pressi dell'abitato di Cadibona, già scena in passato nello stesso preciso luogo di sinistri simili, sversando del materiale sulla carreggiata.

Sul posto sono giunti i sanitari per verificare la situazione, i mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale della Provincia per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l'area.

Non ci sono stati feriti e anche il conducente è rimasto illeso, inoltre non sono stati segnalati danni di alcune genere alle vicine abitazioni. Inevitabilmente però il traffico tra Savona e la Val Bormida è completamente andato in tilt.

E proprio per questo la Provincia ha chiesto ad Autofiori, ente gestore della A6, di non effettuare nella nottata la chiusura come da prassi ormai sulla tratta per decongestionare meglio gli inevitabili ingorghi.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30

La strada è stata riaperta per alcuni minuti a senso unico alternato per permettere ai pullman di linea in coda di proseguire il loro tragitto, dopodiché è stata nuovamente chiusa per consentire agli operai di svolgere le operazioni necessarie a riportare in asse il mezzo ribaltatosi.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45

Movieri al lavoro all'altezza della rotonda d'immissione sulla Sp29 a Savona per bloccare il traffico in direzione della Val Bormida.