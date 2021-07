Albisola, proseguono i lavori nella nuova viabilità del quadrante di ponente: riaperta la strada dalla sede della Croce Verde

Proseguono i lavori per la nuova viabilità nel quadrante di ponente ad Albisola Superiore.

Nel quadro delle sistemazioni del quadrante di via dei Conradi, via dei Levantino, via Garibaldi, via dei Gervasio, collegate alle operazioni edilizie e urbanistiche del nuovo stabilimento e del nuovo complesso residenziale realizzato dalla cooperativa di Sant'Isidoro, nel pomeriggio di ieri è stata ultimata la bitumatura e c’è stata la riapertura della viabilità circostante il palazzo della Croce Verde.

Da ieri arrivando dal prolungamento di via Garibaldi si potrà svoltare quindi svoltare a sinistra in via dei Gervasio direzione Via Casarino che è a senso unico o a destra verso via dei Conradi.

"Proseguiranno nei prossimi giorni i lavori per la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e le bitumature nelle vie circostanti - spiega l'assessore Luca Ottonello - Entro la fine del mese sarà aperto al traffico il prolungamento di via dei Levantino cui seguirà il completamento della nuova circolazione stradale nel quadrante ossia il senso unico su via dei Conradi e tutti i nuovi collegamenti".