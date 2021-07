Finale, i postumi della movida continuano a lasciare il segno: degrado nelle vie centrali

Non è bastata l'ordinanza sindacale che vieta la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o alluminio per evitare un risveglio amaro ai finalesi che nelle prime ore della giornata si sono recate sul lungomare.

Tra cocci di bottiglie spaccate, cartacce, mozziconi, sacchetti di immondizia nei cestini coi gabbiani a far man bassa tra i rifiuti e anche alcune inequivocabili tracce di rigurgiti, gli operatori della Finale Ambiente hanno avuto il loro da fare per ridare al viale di Finale quella dignità che merita una delle attrazioni di una cittadina turistica.

Tra le situazioni di degrado segnalate nella cittadina rivierasca da qualche giorno si è fatto largo quella del sottopasso tra via Brunenghi e via Ghiglieri dove, tra cartoni e l'odore nauseabondo di urina, il passaggio è diventato una vera e propria sfida di coraggio.