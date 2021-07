Un veicolo in avaria, poco dopo le 13,30, è andato in fiamme sulla A10 in prossimità dello svincolo di Pietra Ligure.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco .

Si sono accumulati 3 Km di coda nel tratto di strada tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia, poi presto risolti.