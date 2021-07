Pietra, sbanda in auto e fa "strike" di scooter parcheggiati (FOTO)

Fortunatamente non ha coinvolto alcuna persona ma solo diversi motorini, l'incidente avvenuto intorno al mezzogiorno odierno a Pietra Ligure sulla via Aurelia, nei pressi della rotonda vicina all'ingresso del Santa Corona.

Secondo quanto riferito un uomo ha perso, per cause non ben accertate, il controllo della propria auto andando a scontrarsi contro gli scooter parcheggiati negli appositi stalli a bordo strada.

Come detto però nessun autista è stato colpito e nemmeno il conducente del mezzo a quattro ruote, risultato negativo all'alcool test, ha auto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.