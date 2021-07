Pietra Ligure: addio a Gianni Marziano, decano dei bagnini pietresi

Pietra Ligure piange la scomparsa, all'età di 80 anni, di Gianni Marziano più semplicemente "Gianni il bagnino", decano delle spiagge pietresi. Dal 2005 gestiva la spiaggia libera attrezzata ex soggiorno Leonessa, una delle due spiagge cittadine accessibili ai cani, situata nel levante del paese. In passato però aveva legato il suo nome alla 'Màìna de Ransci', il primo stabilimento balneare a ponente degli ex cantieri navali Rodriquez, oggi gestito dalla cooperativa della quale era il presidente e da bagnini che lui stesso aveva contribuito a formare negli anni sotto il sole e la salsedine.