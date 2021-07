Ciclovia dei parchi liguri: Approvato dalla Giunta regionale l’ordine del giorno presentato dal Pd

“Soddisfatti che la giunta abbia valutato in modo positivo e approvato il nostro ordine del giorno a sostegno del progetto presentato da Federparchi per la realizzazione di una ciclovia dei parchi liguri. Si tratta di un progetto in grado di valorizzare il nostro territorio e realizzarlo vuol dire contrastare anche il dissesto idrogeologico”, commenta Pippo Rossetti.

“La giunta lo considera non un progetto definitivo e questo li ha portati a fare alcune precisazioni: la realizzazione dovrà essere subordinata alla valutazione delle caratteristiche del percorso, che devono essere quelle previste dai requisiti di legge delle ciclovie e l’itinerario dovrà essere affrontato nel pieno rispetto del codice della strada. Inoltre, sono state modificate alcune richieste, come il reperimento delle risorse per le colonnine di ricarica delle e-bike e della segnaletica, inserendo anche queste voci, oltre alla realizzazione della ciclovia, nei progetti finanziabili con il Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Comunque la giunta si è impegnata a mettere anche risorse proprie”.