Crisi industriali nel savonese, Arboscello (Pd): "Serve visione d'insieme per affrontare il tema del lavoro in regione"

La Liguria ha 7 tavoli di crisi aperti al Mise per un totale di circa 3.500 lavoratori liguri a rischio, la maggior parte di questi impattano nel savonese: Piaggio Aerospace, Bombardier, Funivie Spa, Italiana Coke, Sanac.

"Oggi ho quindi chiesto alla Giunta Toti di sollecitare l’apertura di nuove sedi di confronti per la risoluzione dei tavoli di crisi ministeriali e un impegno per riaprire i tavoli già esistenti. Ma soprattutto, sempre nell’ottica di collaborazione impostato con il tema Funivie, ho chiesto a nome del Gruppo Pd regionale l'istituzione di un osservatorio permanente regionale sulle crisi industriali" spiega il consigliere del Partito Democratico, Roberto Arboscello.

"Non basta infatti affrontare le singole crisi con dossier separati, ma serve una visione d'insieme per poter incidere a livello regionale sul tema del lavoro" aggiunge Arboscello.

"Come Gruppo Pd, con la mia dichiarazione di voto, abbiamo anche sottoscritto e approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno proposto dalla Maggioranza sul tema Piaggio - ricorda - una realtà storica, strategica e importante per il nostro territorio e sulla delicata procedura di vendita mi auguro che le negoziazioni, con l’investitore ritenuto più idoneo a rilevare gli asset, vadano avanti più velocemente possibile. Piaggio infatti, vuole dire anche un importante indotto, come abbiamo assistito pochi giorni fa con la mobilitazione dei lavoratori della Laerh, alle prese con un calo della produzione e lo spettro di licenziamenti e cassa integrazione".

"Seguo con speranza le trattative avviate dal commissario Nicastro, che va ringraziato per il suo prezioso lavoro. Per Piaggio e per le altre situazioni aperte è fondamentale raggiungere una solidità capace di garantire un piano industriale complessivo e la tutela dei livelli occupazionali" conclude.