Parto d'urgenza a Santa Corona, Grande Liguria: "Buona sorte e una ginecologa molto esperta hanno evitato il peggio"

"Invece di scrivere amenità sui festeggiamenti per la vittoria degli europei accusando di gufare a chi ha detto di adoperare il buon senso e fare attenzione, in quanto l'emergenza Covid non è ancora finita, il nostro Governatore dovrebbe con tutte le energie e risorse a disposizione fare riaprire velocemente il punto nascite a Santa Corona in quanto oggi la buona sorte e la presenza di una ginecologa con molta esperienza ha evitato che un lieto evento quale un parto finisse male".

Ad affermarlo in una nota è la sezione di Grande Liguria di Pietra Ligure: il riferimento è all'episodio di cronaca verificatosi nella mattinata con una donna di Erli che ha dovuto ricorrere all'assistenza del pronto soccorso pediatrico pietrese in quanto non ci sarebbe stato tempo per raggiungere il San Paolo di Savona.